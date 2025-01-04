Традиционные святочные гадания на Руси — на любовь, суженного и будущее

Период между Рождеством и Крещением испокон веков был временем гаданий на Руси, когда можно приоткрыть завесу между настоящим и будущим и увидеть в обычных вещах мистические знаки. Святочные гадания популярны и сегодня. Даже если вы не относитесь к таким вещам всерьез, можно просто развлечься, дав волю фантазии, и, возможно, чуть лучше понять себя и свои желания. «Газета.Ru» собрала традиционные способы гадания, с помощью которых люди веками пытались предугадать судьбу.