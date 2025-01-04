Очередная магнитная буря накрыла Землю

«Слабая магнитная буря класса G1 началась на нашей планете сегодня утром. После 8 часов 50 минут индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц», — написал он в телеграм-канале.
Согласно прогнозу синоптика, в течение дня геомагнитное поле будет в основном слабо возмущённым. Также ожидаются кратковременные вспышки слабых магнитных бурь.
Ранее сообщалось, что магнитная буря началась 1 января. Изначально она была класса G1, позже усилилась до класса G3. В конце концов её показатели дошли до предпоследнего уровня мощности.