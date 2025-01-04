Радий Хабиров поблагодарил волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова

Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова в Башкирии, созданный для поддержки бойцов специальной военной операции, за 2024 год сплел более 10 тыс. маскировочных сетей, сделал 25 тыс. окопных свечей и собрал более 1 тыс. единицы техники для военнослужащих на передовой. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.