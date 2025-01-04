Радий Хабиров поблагодарил волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова

Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова в Башкирии, созданный для поддержки бойцов специальной военной операции, за 2024 год сплел более 10 тыс. маскировочных сетей, сделал 25 тыс. окопных свечей и собрал более 1 тыс. единицы техники для военнослужащих на передовой. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.
— Несмотря на праздники, штаб продолжает свою важную работу. Волонтеры по всей республике плетут масксети, заливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для наших защитников, — написал руководитель региона. — Поддерживают они и семьи военнослужащих. Например, помогают им чистить снег и колоть дрова. Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют с Новым годом.
Хабиров поблагодарил участников волонтерского штаба за большое и нужное дело.
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