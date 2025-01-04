Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров поблагодарил волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова

Глава Башкирии Хабиров рассказал о работе волонтерского штаба для бойцов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова в Башкирии, созданный для поддержки бойцов специальной военной операции, за 2024 год сплел более 10 тыс. маскировочных сетей, сделал 25 тыс. окопных свечей и собрал более 1 тыс. единицы техники для военнослужащих на передовой. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

— Несмотря на праздники, штаб продолжает свою важную работу. Волонтеры по всей республике плетут масксети, заливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь для наших защитников, — написал руководитель региона. — Поддерживают они и семьи военнослужащих. Например, помогают им чистить снег и колоть дрова. Переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют с Новым годом.

Хабиров поблагодарил участников волонтерского штаба за большое и нужное дело.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.