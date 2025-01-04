Разработана универсальная система машинного 3D-зрения для роботов

«Количество объектов, которые можно распознать, зависит от конкретной сцены. Например, комнаты или квартиры. Входными данными для мультимодальных моделей служат 3D-модели, полученные с помощью датчиков глубины, которые сканируют помещения. На данный момент самый большой набор таких данных содержит около 7 тыс. сцен. Это очень мало по сравнению с миллионами или даже миллиардами изображений, используемых в генеративных моделях», — пояснил Конушин, чьи слова приводит пресс-служба института.