Теплые полы и обогащенный рацион: как зимуют животные в ташкентском зоопарке

Подготовка к зиме в ташкентском зоопарке начинается летом. В частности, заранее заготавливается корм для некоторых животных, например, жирафов, а также проверяется отопительная система и утепляются все зимние вольеры.
«Каждый год летом в нашем зоопарке составляется план по подготовке к осенне-зимнему периоду, — рассказывает главный ветеринарный врач Махмуд Кузибаев. — Для теплолюбивых животных мы проводим ревизию и ремонт отопительной системы, где-то дорабатываются теплые полы, если необходимо, специальное освещение».
Кроме этого, есть утвержденный рацион кормления, и летний отличается от зимнего, добавляет специалист. Когда холодает, животные начинают больше есть, при этом их корм более обогащен витаминами.
А как же в условиях несуровой зимы живут косолапые и как проходит их спячка? В ташкентском зоопарке обитают гималайские, тяньшанские бурые или белокоготные медведи.
«Мы находимся у вольера бурого медведя Зузу, — рассказывает Махмуд Кузибаев. — Его невеста Маша уже практически в спячке и уже не выходит. Он тоже уже вялый, но при виде нас оживился. Но так как еще не совсем холодно, он пока бродит. И, в отличие от природников, у них спячка в зоопарке длится недолго — максимум месяц. Иногда некоторые спят неделю или десять дней и просыпаются. А некоторые повторно ложатся спать».
Особенно чувствительны к холодам приматы — они все теплолюбивые, кроме японской макаки, которая выдерживает минусовые температуры. И если резко похолодает, то животные, и особенно обезьяны, могут простудиться.
«Так было в позапрошлом году — на улице −21…-24, температура падала, мы ставили обогреватели, те, кто был слабее — простудились, пришлось их лечить», — вспоминает Махмуд Кузибаев.
Один из любимцев посетителей зоопарка — орангутанг Цезарь. Его в вольере дополнительно утеплили пледами и одеялами, он же постелил их у стекла и забавно наблюдал за посетителями.
Еще одни любители тепла — жирафы. В зоопарке их три — самец и две самочки. По словам главного ветврача, они практически всю зиму находятся в зимнем вольере, он утепленный, температура в нем поддерживается до +25 градусов.
«Жирафов кормим веточным засушенным кормом, который готовили в течении лета, — объясняет Махмуд Кузибаев. — Также закупаем корм — ветки березы, дуба, осины. В зимний период мы их выпускаем на улицу, когда температура выше 15 градусов и поверхность вольера и земли не скользкая».
Подробнее о том, как зимуют животные в ташкентском зоопарке, смотрите в видео Sputnik Узбекистан.