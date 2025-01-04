Теплые полы и обогащенный рацион: как зимуют животные в ташкентском зоопарке

«Мы находимся у вольера бурого медведя Зузу, — рассказывает Махмуд Кузибаев. — Его невеста Маша уже практически в спячке и уже не выходит. Он тоже уже вялый, но при виде нас оживился. Но так как еще не совсем холодно, он пока бродит. И, в отличие от природников, у них спячка в зоопарке длится недолго — максимум месяц. Иногда некоторые спят неделю или десять дней и просыпаются. А некоторые повторно ложатся спать».