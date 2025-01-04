Почти 1500 работников ЖКХ убирают снег в Минске

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Почти 1500 сотрудников столичного ЖКХ задействованы на уборке территорий жилфонда от снега, сообщили в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально».
«С самого утра во всех районах города организована работа по уборке придомовых территорий от снега и обработке их противогололедными средствами», — говорится в сообщении организации.
По оперативным данным, в столичных дворах уборкой снега занимаются 1467 работников Минского городского жилищного хозяйства, также задействованы 53 единицы техники, работает 14 единиц малогабаритной техники.
На обработку придомовых территорий противогололедными средствами было израсходовано 10,8 тонн песчаносоляной смеси.
Синоптики предупреждают
На субботу из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявили по республике оранжевый уровень опасности.
По прогнозам, на большей части территории будет кратковременный снег, местами метель. На отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах и в Минске ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с.
Температура воздуха в течение суток может колебаться в пределах 0.. −6°С.
Сильный западный ветер сохранится и в ночь на 5 января.