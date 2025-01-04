В Ростове полиция нашла лихачей, которые запускали салюты на Театральной площади

Трех ростовчан, которые решили записать эффектный новогодний ролик в центре Ростова, полиция нашла по соцсетям. Автомобилисты устроили опасную езду по Театральной площади с запуском пиротехники и опубликовали видео в интернете. Теперь водителей легковушек BMW, Toyota и Nissan привлекут к административной ответственности. Об этом рассказали в отделе пропаганды Управления ГАИ по Ростовской области.
— Госавтоинспекторами проведена проверка по факту опубликованной в конце декабря 2024 года видеозаписи, на которой запечатлены три автомобиля, водители которых, находясь на Театральной площади в городе Ростове-на-Дону, нарушили требования ПДД, создавая угрозу и помехи для движения других транспортных средств. Также нарушители осуществляли запуск пиротехнических изделий, использование которых запрещено на территории Ростовской области до 1 декабря 2025 года, — прокомментировали в ГАИ.
В ходе проверки полицейские выявили трех водителей — 27, 31 и 32 лет. В отношении них были составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: «Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума», «Повреждение дорог», «Неисполнение владельцем ТС установленной ФЗ обязанности по страхованию своей гражданской ответственности». Максимальная сумма штрафов в отношении двоих водителей может составить до 11 тысяч рублей, а одному придется оплатить до 10,5 тысячи.
— Также автомобилистов привлекут за нарушение требований пожарной безопасности". Материал направлен в МЧС для принятия решения.