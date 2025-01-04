В Ростове полиция нашла лихачей, которые запускали салюты на Театральной площади

— Госавтоинспекторами проведена проверка по факту опубликованной в конце декабря 2024 года видеозаписи, на которой запечатлены три автомобиля, водители которых, находясь на Театральной площади в городе Ростове-на-Дону, нарушили требования ПДД, создавая угрозу и помехи для движения других транспортных средств. Также нарушители осуществляли запуск пиротехнических изделий, использование которых запрещено на территории Ростовской области до 1 декабря 2025 года, — прокомментировали в ГАИ.