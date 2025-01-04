Вылет самолета из Челябинска в Москву задерживается уже 15 часов

Он должен был вылететь 4 января в 5:50. Согласно онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова, сейчас время отправления изменено на 20:30. Рейс выполняет перевозчик Ural Airlines.
Кроме того, из Челябинска в Ереван задерживается рейс WZ 1225. «Время по расписанию: 17:00 4 января. Расчетное время: 21:05. Авиакомпания: Red Wings», — говорится в расписании.
На прилет в субботу опаздывает рейс из Норильска: он должен был приземлиться в 15.00, расчетное время сейчас — 20:05. Номер рейса ИН 1280, его выполняет авиакомпания Red Wings.