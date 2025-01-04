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Вылет самолета из Челябинска в Москву задерживается уже 15 часов

Вылет самолета из Челябинска в Москву задерживается уже почти 15 часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Аргументы и факты

Он должен был вылететь 4 января в 5:50. Согласно онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова, сейчас время отправления изменено на 20:30. Рейс выполняет перевозчик Ural Airlines.

Кроме того, из Челябинска в Ереван задерживается рейс WZ 1225. «Время по расписанию: 17:00 4 января. Расчетное время: 21:05. Авиакомпания: Red Wings», — говорится в расписании.

На прилет в субботу опаздывает рейс из Норильска: он должен был приземлиться в 15.00, расчетное время сейчас — 20:05. Номер рейса ИН 1280, его выполняет авиакомпания Red Wings.