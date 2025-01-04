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Белорусские школьники научатся шпагату и «колесу» на факультативе по аэробике

Белорусских школьников научат садиться на шпагат и крутить «колесо».

Источник: Комсомольская правда

В белорусских школах дети смогут научится делать различные акробатические элементы на новом факультативе, который называется «Аэробика спортивная», сообщает Национальный правовой интернет-портал pravo.by.

В соответствии с постановлением Министерства образования № 128 в белорусских школах дети смогут заниматься физкультурой на новом факультативе.

Настоящая учебная программа реализуется на базовом уровне и рассчитана на 68 учебных часов во 2 и 9 классах и на 70 часов в 3−8 классах (2 часа в неделю).

Дети смогут постичь азы аэробики, спортивной и художественной гимнастики, хореографии, акробатики.

Школьники изучат на уроках танца батманы, хореографические прыжки и прочие элементы. На хореографию отведено 13 часов.

В свою очередь курс по акробатике состоит от 10 до 15 часов. Детей, например, научат делать шпагат, мостик, колесо, стойки на голове и руках.

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