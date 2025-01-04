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Финансовая поддержка районов Иркутской области за пять лет выросла вдвое

А собственные доходы консолидированного бюджета увеличились более в 1,7 раза.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За пять лет в Иркутской области объем финподдержки для районов вырос почти вдвое. При этом увеличились более чем в 1,7 раза доходы консолидированного бюджета. Как сообщили в пресс-службе правительства региона это позволило вкладывать больше в инженерную и социальную инфраструктуры.

— На 2025−2027 годы бюджетные инвестиции запланированы в объеме 74,2 млрд рублей, из них на 2025 год — 23 млрд рублей. Средства планируется направить на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы государственной и муниципальной собственности, а также инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры, — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В текущем 2025 году на поддержку районов региона выделят 37% или 118 миллиардов от общего объема расходов бюджета.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре уборка дорог идет в круглосуточном режиме. Днем чистят тротуары, а ночью вывозят снег.