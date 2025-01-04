Финансовая поддержка районов Иркутской области за пять лет выросла вдвое

За пять лет в Иркутской области объем финподдержки для районов вырос почти вдвое. При этом увеличились более чем в 1,7 раза доходы консолидированного бюджета. Как сообщили в пресс-службе правительства региона это позволило вкладывать больше в инженерную и социальную инфраструктуры.