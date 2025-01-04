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Жители страны массово рванули из Молдовы, но их не выпускают: Самые популярные КПП в направлении Румынии перегружены — ждать приходится до трех часов

На КПП «Леушены», «Скуляны» и «Крива», на выезде из Молдовы, отмечается повышенный трафик.

Источник: Соцсети

На КПП «Леушены», «Скуляны» и «Крива», на выезде из Молдовы, отмечается повышенный трафик, сообщает Пограничная полиция.

Гражданам рекомендуют воспользоваться КПП «Костешты», «Липканы — Леова», «Кагул» или «Джурджулешты».

«В настоящее время пограничная служба предпринимает шаги по упорядочению трансграничного движения и работает на полную мощность».

С обновленной информацией о дорожной ситуации можно ознакомиться на официальной странице Пограничной полиции border.gov.md/index.php/camere-web или позвонив на Зеленую линию по номеру +373 22 259 717.

По статистике, повышенный поток транспортных средств сохраняется до середины января.