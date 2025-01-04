Жители страны массово рванули из Молдовы, но их не выпускают: Самые популярные КПП в направлении Румынии перегружены — ждать приходится до трех часов

На КПП «Леушены», «Скуляны» и «Крива», на выезде из Молдовы, отмечается повышенный трафик, сообщает Пограничная полиция.
Гражданам рекомендуют воспользоваться КПП «Костешты», «Липканы — Леова», «Кагул» или «Джурджулешты».
«В настоящее время пограничная служба предпринимает шаги по упорядочению трансграничного движения и работает на полную мощность».
С обновленной информацией о дорожной ситуации можно ознакомиться на официальной странице Пограничной полиции border.gov.md/index.php/camere-web или позвонив на Зеленую линию по номеру +373 22 259 717.
По статистике, повышенный поток транспортных средств сохраняется до середины января.