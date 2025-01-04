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Модельер из Красноярска сожгла белье на кладбище

В Красноярске дизайнер одежды Анастасия Шпакова удивила общественность своим необычным новогодним поступком.

Источник: SuperOmsk.ru

В ночь на 1 января она отправилась на кладбище, чтобы провести импровизированный ритуал на замужество, который включал сожжение нижнего белья.

Видео, запечатлевшее этот момент, было опубликовано самой Шпаковой в социальных сетях и привлекло внимание телеграм-канала «Бал дебютанток».

«Таких новогодних ночей у меня еще не было! Мы с подругой решили приколоться и поехали жечь трусы. Вот такой у нас ритуал», — рассказала модельер.

Реакция пользователей сети оказалась неоднозначной. Одни восприняли поступок девушки с юмором, другие выразили удивление, посчитав, что такие действия выглядят странно и даже вызывают ассоциации с мистицизмом. Некоторые отметили, что в современном мире подобное поведение кажется необычным, но нельзя не признать его оригинальности.

Сама Анастасия отнеслась к обсуждению с иронией. Она отметила, что из обычной шутки интернет может сделать полноценный инфоповод:

«Стоит опубликовать неосторожно без контекста пару картинок, и история становится интересным инфоповодом», — написала она.

Редакторы телеграм-канала уточнили, что акция была задумана как шутка, а сама Шпакова не вкладывала в нее серьезного смысла. Несмотря на это, эпизод стал поводом для обсуждения о том, как современные люди ищут необычные способы привлечь удачу.

Ранее пожилая красноярка отдала золотые украшения, чтобы избавиться от порчи.

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