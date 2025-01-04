Модельер из Красноярска сожгла белье на кладбище

Редакторы телеграм-канала уточнили, что акция была задумана как шутка, а сама Шпакова не вкладывала в нее серьезного смысла. Несмотря на это, эпизод стал поводом для обсуждения о том, как современные люди ищут необычные способы привлечь удачу.