Собянин: Объединенный вестибюль заработал на станции «Печатники»

Он отметил, что теперь на станцию «Печатники» БКЛ со стороны ул. Гурьянова можно пройти без пересадок. Новый выход улучшит транспортную доступность для 31,4 тыс. москвичей, перемещаться по городу будет еще удобнее и быстрее.