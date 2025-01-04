Собянин: Объединенный вестибюль заработал на станции «Печатники»

«Позади еще один важный этап формирования городского вокзала “Печатники”, который соединяет две линии метро, станцию МЦД-2 и наземный транспорт», — подчеркнул мэр.
Он отметил, что теперь на станцию «Печатники» БКЛ со стороны ул. Гурьянова можно пройти без пересадок. Новый выход улучшит транспортную доступность для 31,4 тыс. москвичей, перемещаться по городу будет еще удобнее и быстрее.
«По конструкции и облику вестибюль повторяет действующий № 2. Оба сооружения выполнены в черно-серой гамме и по форме напоминают книжные полки», — заключил Сергей Собянин.