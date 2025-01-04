На подъезде к Красноярску в результате ДТП погиб пассажир иномарки

Предварительно установлено, что сегодня, 4 января, около 14 часов на 31 километре автодороги Красноярск — Енисейск автомобиль «Тойота Виш» (он двигался в сторону краевого центра) вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Хайс». За рулем первой иномарки был 74-летний водитель. Он получил травмы и был госпитализирован, а вот его 41-летний пассажир погиб на месте.