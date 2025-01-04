На подъезде к Красноярску в результате ДТП погиб пассажир иномарки

На подъезде к Красноярску произошла автомобильная авария, в которой один человек погиб и еще один пострадал. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в краевой полиции. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняет обстоятельства случившегося.
Предварительно установлено, что сегодня, 4 января, около 14 часов на 31 километре автодороги Красноярск — Енисейск автомобиль «Тойота Виш» (он двигался в сторону краевого центра) вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Хайс». За рулем первой иномарки был 74-летний водитель. Он получил травмы и был госпитализирован, а вот его 41-летний пассажир погиб на месте.
Водитель второго автомобиля не пострадал.