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Брестчанка рассылала за деньги скачанные в интернете порнографические фото

26-летнюю брестчанку задержали за распространение порнографии.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Бреста была задержана за распространение порнографии, сообщили в МВД Беларуси.

Оперативники в сфере нравов Московского РУВД Бреста установили, что 26-летняя женщина общалась с мужчинами на сайте знакомств.

Как выяснилось, она предлагала за деньги прислать якобы свои интимные фото.

«На самом деле фигурантка скачивала из интернета чужие изображения и отправляла собеседникам под видом собственных», — говорится в сообщении.

Стоимость ее услуг варьировалась от 10 до 20 долларов. Деньги покупатели переводили на ее банковскую карту.

Теперь женщине предстоит ответить перед законом за изготовление и распространение порнографии.

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