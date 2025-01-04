Брестчанка рассылала за деньги скачанные в интернете порнографические фото

Жительница Бреста была задержана за распространение порнографии, сообщили в МВД Беларуси.
Оперативники в сфере нравов Московского РУВД Бреста установили, что 26-летняя женщина общалась с мужчинами на сайте знакомств.
Как выяснилось, она предлагала за деньги прислать якобы свои интимные фото.
«На самом деле фигурантка скачивала из интернета чужие изображения и отправляла собеседникам под видом собственных», — говорится в сообщении.
Стоимость ее услуг варьировалась от 10 до 20 долларов. Деньги покупатели переводили на ее банковскую карту.
Теперь женщине предстоит ответить перед законом за изготовление и распространение порнографии.
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