Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеров лишили важной доплаты с 2025 года — всех без исключения

С 1 января 2025 года все пенсионеры в России перестанут получать одну популярную доплату. Теперь эти деньги будут перечислять другим людям.

Источник: PrimaMedia.ru

С 1 января 2025 года все пенсионеры в России перестанут получать одну популярную доплату. Теперь эти деньги будут перечислять другим людям.

Речь идет о компенсационных выплатах для граждан, осуществляющих уход за нетрудоспособными людьми (включая инвалидов 1 группы и пожилых старше 80 лет). Теперь эти деньги будут перечисляться напрямую нетрудоспособным лицам вместе с их пенсией, вне зависимости от наличия ухаживающего.

Несмотря на отмену компенсаций, ухаживающие за нетрудоспособными по-прежнему смогут получать пенсионные баллы и стаж. За каждый календарный год ухода будет начисляться 1,8 пенсионных балла. Также условием остается, что ухаживающий должен быть трудоспособного возраста и официально не работать.

Теперь, если ухаживающий устроится на работу, ему не грозит взыскание переплаты. В таком случае начисление пенсионных баллов просто будет аннулировано.

Для получения баллов за уход необходимо подать заявление в Социальный фонд России и оформить соответствующий статус.

Ранее мы рассказывали о новых правилах денежных переводов с 2025 года.