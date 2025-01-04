Пенсионеров лишили важной доплаты с 2025 года — всех без исключения

С 1 января 2025 года все пенсионеры в России перестанут получать одну популярную доплату. Теперь эти деньги будут перечислять другим людям.
Речь идет о компенсационных выплатах для граждан, осуществляющих уход за нетрудоспособными людьми (включая инвалидов 1 группы и пожилых старше 80 лет). Теперь эти деньги будут перечисляться напрямую нетрудоспособным лицам вместе с их пенсией, вне зависимости от наличия ухаживающего.
Несмотря на отмену компенсаций, ухаживающие за нетрудоспособными по-прежнему смогут получать пенсионные баллы и стаж. За каждый календарный год ухода будет начисляться 1,8 пенсионных балла. Также условием остается, что ухаживающий должен быть трудоспособного возраста и официально не работать.
Теперь, если ухаживающий устроится на работу, ему не грозит взыскание переплаты. В таком случае начисление пенсионных баллов просто будет аннулировано.
Для получения баллов за уход необходимо подать заявление в Социальный фонд России и оформить соответствующий статус.
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