Пенсионеров лишили важной доплаты с 2025 года — всех без исключения

Несмотря на отмену компенсаций, ухаживающие за нетрудоспособными по-прежнему смогут получать пенсионные баллы и стаж. За каждый календарный год ухода будет начисляться 1,8 пенсионных балла. Также условием остается, что ухаживающий должен быть трудоспособного возраста и официально не работать.