Горку в центре Владивостока закроют на день для заливки ледяного слоя

Как сообщала ранее пресс-служба приморского СКР, во время катания с горки, расположенной на центральной площади Владивостока, шесть несовершеннолетних получили телесные повреждения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое из них были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин уже затребовал доклад.