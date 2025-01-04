Горку в центре Владивостока закроют на день для заливки ледяного слоя

Горка на центральной площади Владивостока будет закрыта на весь день, 5 января, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Это необходимо, чтобы произвести заливку для восстановления ледяного слоя», — отметили в администрации города.
В мэрии уточнили, что при благоприятных погодных условиях работа горки возобновится в понедельник, 6 января.
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Как сообщала ранее пресс-служба приморского СКР, во время катания с горки, расположенной на центральной площади Владивостока, шесть несовершеннолетних получили телесные повреждения. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двое из них были госпитализированы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин уже затребовал доклад.
Напомним, что горку в центре Владивостока залили в середине декабря, а открылась она 25 декабря 2024 года. Подрядчиком объекта выступил ИП Анохин Владимир Юрьевич. Заказчиком стало МКУ «Дом культуры “Владивосток”. Работы согласно сайту Госзакупки (12+) обошлись в 9,5 млн рублей.