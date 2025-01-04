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В Уфе сообщили расписание рождественских богослужений

Службы пройдут в ночь с 6 на 7 января и утром 7 января.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Уфы опубликовала расписание праздничных богослужений, посвящённых Рождеству Христову. В ночь с 6 на 7 января и утром 7 января службы пройдут в храмах всех районов города.

В Демском районе богослужение состоится в Свято-Андреевском храме. В Калининском районе — в Богородско-Уфимском, Свято-Никольском храмах, а также в храме в честь Максимовской иконы Божией Матери.

В Кировском районе службы пройдут в соборе Рождества Богородицы, Спасском храме, в Свято-Сергиевском кафедральном соборе и Покровском храме.

Ленинский район приглашает жителей в Крестовоздвиженский храм и храм великомученика Георгия Победоносца.

Октябрьский район организует богослужения в Петро-Павловском храме, храме Блаженной Матроны Московской и Воскресенском соборе.

В Орджоникидзевском районе богослужения пройдут в Богородице Смоленском и Свято-Пантелеимоновском и в Пророко-Илиинском храмах, а в Советском районе — в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», приход храма св. Симеона Верхотурского, приход Никольской вокзальной церкви.

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