В Уфе сообщили расписание рождественских богослужений

Администрация Уфы опубликовала расписание праздничных богослужений, посвящённых Рождеству Христову. В ночь с 6 на 7 января и утром 7 января службы пройдут в храмах всех районов города.
В Демском районе богослужение состоится в Свято-Андреевском храме. В Калининском районе — в Богородско-Уфимском, Свято-Никольском храмах, а также в храме в честь Максимовской иконы Божией Матери.
В Кировском районе службы пройдут в соборе Рождества Богородицы, Спасском храме, в Свято-Сергиевском кафедральном соборе и Покровском храме.
Ленинский район приглашает жителей в Крестовоздвиженский храм и храм великомученика Георгия Победоносца.
Октябрьский район организует богослужения в Петро-Павловском храме, храме Блаженной Матроны Московской и Воскресенском соборе.
В Орджоникидзевском районе богослужения пройдут в Богородице Смоленском и Свято-Пантелеимоновском и в Пророко-Илиинском храмах, а в Советском районе — в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», приход храма св. Симеона Верхотурского, приход Никольской вокзальной церкви.