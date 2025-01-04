В Уфе сообщили расписание рождественских богослужений

В Орджоникидзевском районе богослужения пройдут в Богородице Смоленском и Свято-Пантелеимоновском и в Пророко-Илиинском храмах, а в Советском районе — в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», приход храма св. Симеона Верхотурского, приход Никольской вокзальной церкви.