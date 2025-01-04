В Самаре объявлен режим «черное небо»

Как отмечается в сообщении, в период с 19 часов 3 января до 09 часов 4 января, а также с 19 часов 5 января до 13 часов 6 января для источников выбросов Самары ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В связи с этим УГМС объявило неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Предупреждение передано на предприятия Самары — АО «Куйбышевский НПЗ» и ООО «СКС», отмечает УГМС.