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Сегодня ночью в Омске полностью запретят движение по мосту 60-летия ВЛКСМ

Движение по мосту у Телецентра будет полностью закрыто с 00:00 до 5:00.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня ночью подрядчик полностью перекроет движение по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Ограничения продлятся с 00:00 до 5:00 5 января. Как пояснили в мэрии Омска, это необходимо для организации реверсивной полосы.

Напомним, она должна появиться к 9 января и будет работать в режиме переменного движения.

За ночь подрядчику необходимо установить на мосту дополнительные делиниаторы, светофоры и дорожные контроллеры. Также здесь будут смонтированы опоры, необходимые для установки дополнительных дорожных знаков, и проведена очистка дороги и тротуаров от снега и наледи.

Нынешнее ночное перекрытие моста, скорее всего, будет не последним. Как сообщили в администрации города, для проведения ремонтных работ и содержания объекта подрядчик вправе перекрывать мост в ночь с субботы на воскресенье и со среды на четверг.