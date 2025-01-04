Сегодня ночью в Омске полностью запретят движение по мосту 60-летия ВЛКСМ

Сегодня ночью подрядчик полностью перекроет движение по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Ограничения продлятся с 00:00 до 5:00 5 января. Как пояснили в мэрии Омска, это необходимо для организации реверсивной полосы.
Напомним, она должна появиться к 9 января и будет работать в режиме переменного движения.
За ночь подрядчику необходимо установить на мосту дополнительные делиниаторы, светофоры и дорожные контроллеры. Также здесь будут смонтированы опоры, необходимые для установки дополнительных дорожных знаков, и проведена очистка дороги и тротуаров от снега и наледи.
Нынешнее ночное перекрытие моста, скорее всего, будет не последним. Как сообщили в администрации города, для проведения ремонтных работ и содержания объекта подрядчик вправе перекрывать мост в ночь с субботы на воскресенье и со среды на четверг.