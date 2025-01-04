Восемь ATACMS и более 70 украинских дронов стали добычей российских ПВО за сутки

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 651 самолёт, 283 вертолёта, 39 279 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 221 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУ лишились 1 506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 186 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29 857 единиц специальной военной автомобильной техники.