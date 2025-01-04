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Восемь ATACMS и более 70 украинских дронов стали добычей российских ПВО за сутки

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS и 72 украинских дрона самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Средствами ПВО сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, всего с начала проведения СВО ВС РФ уничтожили 651 самолёт, 283 вертолёта, 39 279 БПЛА, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 221 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУ лишились 1 506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 186 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 29 857 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике. Эта заслуга принадлежит бойцам группировки войск «Запад», уточнили в Минобороны.