В Иркутской области реализуют 27 проектов комплексного развития территорий

Иркутская область оказалась в десятке субъектов России по количество проектов комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день уже воплощают в жизнь и только готовят к этому 27 проектов общей площадью свыше 425 гектаров. Пять из них уже одобрены на федеральном уровне, два — на региональном и 19 приняли на муниципальном.