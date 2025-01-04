В Иркутской области реализуют 27 проектов комплексного развития территорий

Иркутская область оказалась в десятке субъектов России по количество проектов комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на сегодняшний день уже воплощают в жизнь и только готовят к этому 27 проектов общей площадью свыше 425 гектаров. Пять из них уже одобрены на федеральном уровне, два — на региональном и 19 приняли на муниципальном.
— Механизм КРТ позволяет реализовывать в едином проекте различные программы: по строительству жилья для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, для детей-сирот, для специализированного жилищного фонда, для проживающих в сейсмически неустойчивых жилых домах, — отметил осуществляющий полномочия министра строительства Иркутской области Алексей Емелюков.
В прошлом году между Минстроем РФ и правительством региона был заключен меморандум, где установили показатель увеличения градостроительного потенциала. Сейчас он выполнен даже больше установленного.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске днем и ночью дорожники работают на улицах города. Идет очистка проезжих частей, тротуаров, скверов и мостовых переходов.