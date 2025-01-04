Создана модель выбросов углерода водоемами

«Карелия стала одним из субъектов нашей страны, где участники консорциума “РИТМ углерода” отрабатывают единые методические подходы оценки запасов и эмиссий парниковых газов на водных объектах. В дальнейшем такой опыт может быть распространен на водные экосистемы других регионов России. Пик выноса общего углерода c территории водосбора модельных водотоков (руч. Чечкин, р. Сандалка) приходится на период весеннего половодья и уменьшается в период летней межени. Максимальное значение удельного выноса зафиксировано в р. Сандалка в конце апреля (7,8 т/ сутки), которое к летней межени сократилось практически до нулевых значений (0,03 т/сутки) в связи с ослаблением водного стока до 0,01 куб. м/с», — говорится в сообщении.