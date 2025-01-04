Создана модель выбросов углерода водоемами

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Ученые Института водных проблем Севера (ИВПС) Карельского научного центра РАН провели модельное исследование потоков углерода в водных экосистемах Карелии в ходе создания Российской системы климатического мониторинга. Самые большие выбросы углерода происходят во время весеннего половодья, сообщили ТАСС в пресс-службе консорциума «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода».
«Карелия стала одним из субъектов нашей страны, где участники консорциума “РИТМ углерода” отрабатывают единые методические подходы оценки запасов и эмиссий парниковых газов на водных объектах. В дальнейшем такой опыт может быть распространен на водные экосистемы других регионов России. Пик выноса общего углерода c территории водосбора модельных водотоков (руч. Чечкин, р. Сандалка) приходится на период весеннего половодья и уменьшается в период летней межени. Максимальное значение удельного выноса зафиксировано в р. Сандалка в конце апреля (7,8 т/ сутки), которое к летней межени сократилось практически до нулевых значений (0,03 т/сутки) в связи с ослаблением водного стока до 0,01 куб. м/с», — говорится в сообщении.
Ученые ИВПС проводят исследования трех модельных водоемов в заповеднике «Кивач»: небольшого лесного озера Чудесная ламба, реки Сандалка и ручья Чечкин и их водосборов. Работа включает метеонаблюдения, ландшафтную съемку, исследование подземных вод, изучение гидрологических, гидрофизических, гидрохимических, гидробиологических характеристик вод и донных отложений, а также отработку методики наблюдения потоков парниковых газов на границах «вода — донные отложения» и «вода — атмосфера».
«Определена динамика содержания различных форм углерода в озере Чудесная ламба. Водоем является накопителем органического вещества в условиях гумидного климата. Максимальная эмиссия двуокиси углерода (CO2) из донных отложений в воду зафиксирована в подледный период в апреле и составила 110 мг/кв. м в сутки», — рассказала руководитель группы исследований донных отложений ИВПС Наталья Белкина.
Успешный опыт адаптации модели для различных экологических условий позволит использовать ее для оценки потоков вещества и энергии в разнотипных водоемах Карелии, которые могут играть значимую роль в выбросах СО2.
«В малых бессточных водоемах, занимающих большую часть заболоченных территорий Карелии, концентрация углекислого газа зависит в основном от соотношения фотосинтеза и дыхания биоты. Для расчетов потоков углекислого газа в экосистеме выполнена адаптация балансовой модели потоков вещества и энергии. Результаты исследований доказали гетеротрофный тип метаболизма планктона, дыхание которого превышало фотосинтез на 30%. Вклад планктона в потоки углекислого газа с поверхности воды озера Чудесная ламба составлял 20−60% в зависимости от способов расчета эмиссии СО2», — добавила руководитель лаборатории гидробиологии ИВПС Наталия Калинкина.