Метель и ветер до 16 м/с будут бушевать в Самарской области 5 января

В Самарской области обещают непогоду. Днем в воскресенье, 5 января 2025 года, в регионе ждут метель, сильный ветер и мокрый снег, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«Ожидаются усиление юго-западного ветра до 16 м/с, сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица», — говорится в сообщении.
В МЧС советуют жителям Самарской области не прятаться и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, по возможности не пользоваться автомобилями и проверить тягу в дымовых каналах и вентиляциях при использовании газа.
Напомним, в Самарскую область пришла оттепель, вслед за которой синоптики обещают похолодание. Температура воздуха в ближайшие дни должна прийти к средним для января значениям.