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Метель и ветер до 16 м/с будут бушевать в Самарской области 5 января

В Самарской области обещают сильный ветер, метель и мокрый снег.

Сейчас в Ричмонде: -6° 4 м/с 62% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области обещают непогоду. Днем в воскресенье, 5 января 2025 года, в регионе ждут метель, сильный ветер и мокрый снег, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Ожидаются усиление юго-западного ветра до 16 м/с, сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица», — говорится в сообщении.

В МЧС советуют жителям Самарской области не прятаться и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, по возможности не пользоваться автомобилями и проверить тягу в дымовых каналах и вентиляциях при использовании газа.

Напомним, в Самарскую область пришла оттепель, вслед за которой синоптики обещают похолодание. Температура воздуха в ближайшие дни должна прийти к средним для января значениям.