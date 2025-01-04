МАРТ Беларуси проводит мониторинг торговли пиротехникой после запрета Совмина

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов сообщил журналистам, что МАРТ приступил к мониторингу торговых объектов после введения запрета на торговлю пиротехникой, пишет БелТА.
Мы уже рассказывали, что правительство Беларуси 4 января ввело запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Исключения могут быть только в двух случаях (подробнее).
Такое решение принято в связи со значительным ростом числа несчастных случаев и травм от использования пиротехники в новогодние праздники.
Алексей Богданов напомнил, что разрешается торговля некоторыми видами бытовых пиротехнических изделий. Речь идет о бенгальских огнях, тортовых свечах (фонтаны холодного огня), хлопушках.
«То есть теми товарами, которые не могут нанести ущерба жизни и здоровью наших граждан», — подчеркнул министр.
Он предупредил, что «в случае нарушений предусматривается серьезная ответственность».
— И мы уже с сегодняшнего дня начали мониторинг торговых объектов с целью исключения таких случаев, — сказал Алексей Богданов.
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