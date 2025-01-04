Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил уральцев

Пьяного Деда Мороза заметили в Свердловской области. Видео © SHOT.
Есть подозрения, что волшебник не только щедро раздавал подарки, но и не забывал о собственном удовольствии, наслаждаясь крепкими напитками. В результате, сначала он уверенно направлялся к празднику, затем начал ползти, а в конце концов уже не мог ни идти, ни ползти.
Ранее экстремалы организовали новогодний заезд по улицам Челябинска, привязав к автомобилю Audi ёлку, на которой сидел мужчина в костюме Деда Мороза и запускал фейерверки во время движения. Life.ru удалось выяснить, что за рулём был местный автоблогер. Его уже, кстати, оштрафовали.