В Омске из-за оттепели закрываются катки

В Омске из-за аномальной оттепели закрываются катки и горки. О временном прекращении работы этих площадок уже заявили частный парк «Вокруг света» и стадион «Красная звезда». Соответствующие объявления размещены на их официальных страницах «Вконтакте».
Как пояснили в организациях, нынешние погодные условия не позволяют поддерживать лед в хорошем состоянии. Площадки возобновят работу при первой возможности.
Отметим, что такие площадки есть и в городских муниципальных парках, и в соцсетях омичи задают вопросы об их работе. Однако ответов на них в официальной группе парков пока нет.