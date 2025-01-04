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В Омске из-за оттепели закрываются катки

О прекращении работы уже заявили две ледовые площадки.

Источник: Комсомольская правда

В Омске из-за аномальной оттепели закрываются катки и горки. О временном прекращении работы этих площадок уже заявили частный парк «Вокруг света» и стадион «Красная звезда». Соответствующие объявления размещены на их официальных страницах «Вконтакте».

Как пояснили в организациях, нынешние погодные условия не позволяют поддерживать лед в хорошем состоянии. Площадки возобновят работу при первой возможности.

Отметим, что такие площадки есть и в городских муниципальных парках, и в соцсетях омичи задают вопросы об их работе. Однако ответов на них в официальной группе парков пока нет.