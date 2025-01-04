Морозы до −12°С и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января

В воскресенье ночью будет облачно с прояснениями, днем будет преобладать облачная погода. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдет кратковременный снег. Местами ожидается слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный порывистый, ночью по востоку сильный порывистый. Ночью по востоку сохранится усиление западного ветра порывами 15−20 м/с, в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.