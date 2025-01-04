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Морозы до −12°С и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 12 градусов и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 5 января. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: -3° 4 м/с 50% 760 мм рт. ст. +2°
Источник: unsplash.com

В воскресенье ночью будет облачно с прояснениями, днем будет преобладать облачная погода. Ночью местами, утром и днем во многих районах пройдет кратковременный снег. Местами ожидается слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный порывистый, ночью по востоку сильный порывистый. Ночью по востоку сохранится усиление западного ветра порывами 15−20 м/с, в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха ночью составит 4−9 градусов мороза, при прояснениях — до минус 10−12. Днем будет 1−6 градусов ниже нуля.