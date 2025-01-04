В Рождественскую ночь в Красноярске ограничат движение

В ночь с 6 на 7 января Красноярск готовится к масштабным рождественским богослужениям, которые традиционно привлекают большое количество горожан. В связи с этим в городе временно перекроют несколько участков дорог и введут ограничения на парковку, чтобы обеспечить безопасность и удобство для участников мероприятий.
Где будут действовать ограничения?
Основные перекрытия движения затронут улицы:
Улица Менделеева: участок от улицы Щорса до здания No 35 г на улице Академика Павлова. Улица Добролюбова: от переулка Кочубея до пересечения с улицей Гастелло.
Ограничения на движение будут действовать с 23:00 6 января до 03:30 7 января, чтобы предоставить безопасные условия для прихожан и организаторов праздника.
Кроме того, на ряде улиц будет введен запрет на остановку и парковку автомобилей. Эти меры начнут действовать уже с 18:00 6 января и продлятся до 17:00 7 января. Среди затронутых улиц: Менделеева, Щорса, Академика Павлова, Добролюбова, Лесная, Благодатная и Вознесенская.
Где пройдут основные мероприятия?
Центральными точками рождественских богослужений станут:
Храм Рождества Христова на улице Щорса. Мужской монастырь в микрорайоне Удачный, расположенный на улице Лесной.
Ожидается, что в мероприятиях примут участие сотни жителей и гостей города, а также представители местных религиозных общин.
Почему введены ограничения?
Как пояснили в администрации города, временные меры направлены на обеспечение безопасности всех участников празднования. Большое скопление людей у храмов, особенно в ночное время, требует строгого регулирования движения и парковки.
Власти города также напоминают, что рождественская ночь — это не только время духовного единения, но и важное культурное событие. В храмах будут проведены торжественные богослужения с участием хоров, а у некоторых из них запланированы народные гуляния.
Рекомендации для горожан.
Чтобы избежать неудобств, жителям города рекомендуется заранее учитывать ограничения, а также пользоваться общественным транспортом или парковаться в удалённых от церквей и монастырей районах.