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Юрист назвал категории ростовчан, которые имеют право на бесплатный проезд

Категории ростовчан, которым положен бесплатный проезд на общественном транспорте, перечислил юрист.

Источник: Комсомольская правда

Несколько категорий жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Все их перечислил генеральный директор АИД Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.

— Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны, Герои СССР и России, а также пострадавшие от техногенных катастроф, в том числе ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, — рассказал эксперт. — Кроме того, этой льготой могут воспользоваться бывшие узники концлагерей и члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Как подчеркнул юрист Адамс, право на бесплатный проезд является обязательным для всех регионов и гарантируется государством.