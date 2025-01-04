Юрист назвал категории ростовчан, которые имеют право на бесплатный проезд

Несколько категорий жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Все их перечислил генеральный директор АИД Давид Адамс в беседе с NEWS.ru.
— Право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды войны, Герои СССР и России, а также пострадавшие от техногенных катастроф, в том числе ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, — рассказал эксперт. — Кроме того, этой льготой могут воспользоваться бывшие узники концлагерей и члены семей погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и сотрудников силовых структур.
Как подчеркнул юрист Адамс, право на бесплатный проезд является обязательным для всех регионов и гарантируется государством.