Мэрия Уфы призвала жителей отказаться от катания на ледовых горках

Мэрия Уфы обратилась к жителям с просьбой отказаться от катания на ледовых городках из-за повышения температуры воздуха. Заявление администрации города появилось в ее телеграм-канале.
— Ледовые горки в текущих условиях становятся опасными: поверхность может быть скользкой, появляются дефекты, а также существует риск обрушения ледяных конструкций. Пожалуйста, проявите осторожность и выбирайте более безопасные виды активного отдыха, — передали в мэрии.
В качестве альтернатив горкам власти города предложили прогулки по паркам и занятия спортом на открытых площадках.
Ранее «КП-Уфа» писала, что температура воздуха в Башкирии поднимется до +4 градусов.
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