«Только наши люди…»: 12 лучших высказываний Задорнова о русских

«Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы страна придурков … и дать ему в рожу, когда он согласится». «Только русские за границей в забегаловках типа нашего самообслуживания знают, как можно не платить за котлету: надо её перед кассой прикрыть салатным листом или вообще съесть, стоя в очереди, не доходя до кассы». «Но главное, что отличает наших от ненаших, в том, что у наших пониженное, если и не вовсе отсутствующее, чувство опасности. Если прошло сообщение, что надвигается тайфун, все туристы из других стран прячутся по своим номерам в отеле. И только наши бегут на берег моря с криками: “Не забудь фотоаппарат! Сфоткаемся на фоне тайфуна! Во повезло!”.