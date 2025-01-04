«Только наши люди…»: 12 лучших высказываний Задорнова о русских

Писатель-юморист Михаил Задорнов особо тонко чувствовал русскую душу, российский менталитет и постсоветское поведение. Поэтому сравнивать соотечественников с западными народами у него получалось особо задорно. Выступая со сцены, сатирик объяснял, почему европейцы никогда не поймут ни нас, ни русский менталитет. Вот что он говорил о народе в своих монологах.
«Сочетание приобретённой находчивости с врождённой неприхотливостью делает нашего человека практически неуязвимым в любой ситуации». «Только в России человек может на ночь напиться чая, а потом полночи думать: сейчас в туалет сходить или всё-таки до утра дотерпеть?» «Как же надо было разочароваться в людях, чтобы словом “дружба” назвать бензопилу».
Кто такой «наш человек» и почему иностранцам не понять русскую душу.
Его юмор понимал каждый человек и в Советском Союзе, и в России. Вот отличный пример шуток Задорнова о том, почему иностранцам лучше с нами не связываться.
«Русские дети в США решили прикольнуться. Запустили в школу три свиньи и у каждой на спине нарисовали краской цифры: 1, 2 и 4. Американская полиция неделю искала свинью под номером три». «Иностранцы зря называют нас глупыми и никчёмными. Они сами не шибко умные по сравнению с нами… Конечно, кое-что они тоже изобрели. Телефоны-автоматы, например. Зато мы первыми догадались, как по ним звонить без монеты: засовываешь в щель палочку от эскимо — разговариваешь сколько хочешь».
«Только наши люди…» и «Только у нас…» — знаменитые фразы Задорнова, с которых сатирик начинал многие свои выступления. По словам юмориста, только наши люди купаются прямо под табличкой «Купаться запрещено», только у нас открывают дверь, если в домофоне слышат: «Это я», и только у нас на кухне есть «пакет с полиэтиленовыми пакетами».
«Только русский человек может по пьяни два часа внушать иностранцу, что мы страна придурков … и дать ему в рожу, когда он согласится». «Только русские за границей в забегаловках типа нашего самообслуживания знают, как можно не платить за котлету: надо её перед кассой прикрыть салатным листом или вообще съесть, стоя в очереди, не доходя до кассы». «Но главное, что отличает наших от ненаших, в том, что у наших пониженное, если и не вовсе отсутствующее, чувство опасности. Если прошло сообщение, что надвигается тайфун, все туристы из других стран прячутся по своим номерам в отеле. И только наши бегут на берег моря с криками: “Не забудь фотоаппарат! Сфоткаемся на фоне тайфуна! Во повезло!”.
Высказывания Задорнова про русских женщин.
Задорнов не раз говорил и про самобытный характер русской женщины, который выделяет её на фоне девушек других национальностей.
«Только наши женщины за границей в отелях перед приходом уборщицы прибираются в своём номере и на вопрос мужа, что делаешь, отвечают: “Сейчас уборщица придёт, а у нас не прибрано. Неудобно как-то! Что она о нас, русских, подумает?”. “Там никогда не увидишь итальянку, которая поверх лака для ногтей наносит ещё слой клея БФ-6, чтобы этот лак не сразу облупился. Ни одна француженка не додумается отложить порванные колготки, чтобы потом надеть их под брюки на субботник!” “Только наша женщина, когда пылесосит, поднимает застрявшую в ковре ниточку и бросает её обратно на ковёр, давая пылесосу ещё один шанс”. “Только наша женщина, купив мясорубку, просит мужа объяснить, как мясорубка работает “на пальцах”.
Но не только юмором известен сатирик. Лайф уже рассказывал, как Задорнов предсказал некоторые события, происходящие сейчас в мире. И не кажется, что это просто совпадение. Вдруг юморист что-то знал?
Wow Еще.