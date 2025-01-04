Более 1220 легковушек стоит на границе Беларуси и Польши

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Около 1270 легковых машин стоит на границах Беларуси со странами Евросоюза, об этом свидетельствую данные Госпогранкомитета республики.
По данным ведомства, днем в субботу очередей из легковушек на латвийском направлении нет.
Небольшое количество машин стоит в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» на литовской границе — 20 и 30 соответственно.
Наибольшее скопление автомобилей фиксируется в ПП «Брест» на границе Беларуси и Польши — там находится 1220 легковушек. В этом же пункте пропуска стоит также 42 пассажирских автобуса.
Ситуация с фурами
В субботу скоплений большегрузов на литовском направлении не фиксируется.
На границе с Латвией в ПП «Григоровщина» стоит 70 грузовиков.
В пункте пропуска «Козловичи» на границе "Беларуси и Польше находится 10 фур.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.