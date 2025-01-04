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Более 1220 легковушек стоит на границе Беларуси и Польши

Находившееся раньше в лидерах по скоплению автомобилей литовское направление демонстрирует в новом году полное отсутствие очередей из фур и небольшое число легковых машин.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 янв — Sputnik. Около 1270 легковых машин стоит на границах Беларуси со странами Евросоюза, об этом свидетельствую данные Госпогранкомитета республики.

По данным ведомства, днем в субботу очередей из легковушек на латвийском направлении нет.

Небольшое количество машин стоит в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» на литовской границе — 20 и 30 соответственно.

Наибольшее скопление автомобилей фиксируется в ПП «Брест» на границе Беларуси и Польши — там находится 1220 легковушек. В этом же пункте пропуска стоит также 42 пассажирских автобуса.

Ситуация с фурами

В субботу скоплений большегрузов на литовском направлении не фиксируется.

На границе с Латвией в ПП «Григоровщина» стоит 70 грузовиков.

В пункте пропуска «Козловичи» на границе "Беларуси и Польше находится 10 фур.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС