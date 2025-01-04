«Разрыв энергетической связи»: Экстрасенс рассказала Life.ru, почему нельзя выносить мусор после заката

По словам Райской, рвать энергетические связи лучше при свете солнца, чтобы тёмные силы не могли использовать энергию семьи во вред. Ночь, как отметила экстрасенс, является более уязвимым временем, когда негативные воздействия, такие как порча, могут быть легче наведены.