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Судебные приставы выдворили 23 иностранца из Хабаровского края

Нарушители не смогут пересекать границу России пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае и ЕАО судебные приставы выдворили 23 иностранца. Все они нарушили миграционные правила и покинули Россию по решению суда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники ГУФССП доставили жителей Узбекистана из центров временного содержания к пунктам пропуска на границе.

«Нарушители находились в России незаконно. Это стало основанием для их привлечения к ответственности», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Суд назначил административное выдворение, которое судебные приставы выполнили совместно с пограничной службой. Теперь иностранцы не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.