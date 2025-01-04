Судебные приставы выдворили 23 иностранца из Хабаровского края

В Хабаровском крае и ЕАО судебные приставы выдворили 23 иностранца. Все они нарушили миграционные правила и покинули Россию по решению суда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники ГУФССП доставили жителей Узбекистана из центров временного содержания к пунктам пропуска на границе.
«Нарушители находились в России незаконно. Это стало основанием для их привлечения к ответственности», — рассказали в ГУФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Суд назначил административное выдворение, которое судебные приставы выполнили совместно с пограничной службой. Теперь иностранцы не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет.