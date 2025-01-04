В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Ранее сообщалось, что в возрасте 103 лет умерла старейшая победительница Олимпиады, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Она скончалась в Венгрии. Буквально через неделю спортсменке должно было исполниться 104 года.