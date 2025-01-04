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В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

В Японии умерла старейшая жительница планеты и самый пожилой человек в мире Томико Итоока. Ей было 116 лет, сообщает агентство Kyodo.

Источник: Life.ru

Итоока скончалась 29 декабря по естественным причинам. Она была удостоена титула старейшего человека в мире в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также являвшейся жительницей Японии.

После смерти Томико самым пожилым человеком в мире стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.

Ранее сообщалось, что в возрасте 103 лет умерла старейшая победительница Олимпиады, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Она скончалась в Венгрии. Буквально через неделю спортсменке должно было исполниться 104 года.