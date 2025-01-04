В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Итоока скончалась 29 декабря по естественным причинам. Она была удостоена титула старейшего человека в мире в декабре 2023 года после смерти 116-летней Фуса Тацуми, также являвшейся жительницей Японии.
После смерти Томико самым пожилым человеком в мире стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.
Ранее сообщалось, что в возрасте 103 лет умерла старейшая победительница Олимпиады, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети. Она скончалась в Венгрии. Буквально через неделю спортсменке должно было исполниться 104 года.