Наши бойцы «Центра» за сутки уничтожили более 440 ВСУшников

«Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов ДНР», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, ВС РФ отразили 12 контратак противника. ВСУ лишились боевой бронированной машины «Козак», восьми автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar производства Франции, 152-мм орудия Д-20 и пяти 122-мм гаубиц Д-30.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ. Потери противника составили более 180 военных.