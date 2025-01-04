Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии

«Уличное освещение будет работать с момента захода солнца с 16:30 и до 20:00. Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.