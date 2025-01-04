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Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии

Сергей Оболоник сообщил, что в Приднестровье на аварийных перекрестках и значимых магистралях освещение будет присутствовать ночью.

Источник: Аргументы и факты

Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии электроэнергии, недостаток которой появился после прекращения подачи российского газа в Молдавию, пишет агентство ТАСС.

«Уличное освещение будет работать с момента захода солнца с 16:30 и до 20:00. Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.

Однако он добавил, что на аварийных перекрестках, а также значимых магистралях освещение будет присутствовать ночью.

Напомним, поставки газа в Молдавию прекратились с января 2025 года после отказа правительства страны урегулировать задолженность за потребление топлива. Россия оценивает ее в 709 миллионов рублей.

энергетика