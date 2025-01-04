Власти Приднестровья отказались от уличного освещения ночью ради экономии электроэнергии, недостаток которой появился после прекращения подачи российского газа в Молдавию, пишет агентство ТАСС.
«Уличное освещение будет работать с момента захода солнца с 16:30 и до 20:00. Это позволит значительно сэкономить, тем самым либо снизить количество веерных отключений, либо уменьшить их длительность», — сообщил министр экономического развития непризнанной республики Сергей Оболоник.
Однако он добавил, что на аварийных перекрестках, а также значимых магистралях освещение будет присутствовать ночью.
Напомним, поставки газа в Молдавию прекратились с января 2025 года после отказа правительства страны урегулировать задолженность за потребление топлива. Россия оценивает ее в 709 миллионов рублей.