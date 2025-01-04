Визовый режим планируют упростить в странах ШОС, куда входит и Беларусь

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Ермекбаев рассказал о том, что страны изучают возможности либерализации визового режима, пишет РИА Новости.
Он отметил важность сотрудничества в туристической сфере. Эта сфера, в частности, обсуждалась руководителями туристских администраций в Алма-Ате в мае 2024 года.
Ермекбаев сказал, что был принят план совместных действий в сфере туризма на 2024−2025 годы. В соответствии с ним, изучается возможность либерализации визового режима.
— То есть пока речь идет не о введении безвизового режима для всех государств-членов ШОС, а о его либерализации, поскольку в основном предоставление безвизовых режимов сейчас проходит на двусторонней основе, — сказал генеральный секретарь.
Так он отметил, что установлен безвизовый режим между Китаем и Беларусью.
Напомним, что Беларусь стала членом ШОС 4 июля 2024.
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