Также, по данным ведомства, силы ПВО сбили восемь американских ракет ATACMS и 72 беспилотника самолётного типа. За сутки ВСУ потеряли танки, БМП, БТР, различные боевые автомобили, французскую САУ Caesar, американскую САУ Paladin, средства РЭБ и гаубицы. ВС РФ продвинулись вперёд и заняли более выгодные позиции на фронте. В частности, Армия России освободила ещё один населённый пункт в ЛНР.