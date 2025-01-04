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Шесть вспышек произошли на Солнце в начале января 2025 — что ждать белорусам

Ученые сообщили о шести вспышках, которые произошли на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что на Солнце зафиксированы шесть вспышек, в том числе одна высочайшего класса. О космической погоде белорусам и другим жителям Земли рассказали в Институте прикладной геофизики.

Так, 4 января на Солнце произошли шесть вспышек. А в 01.41 часов по минскому времени фиксировалась мощнейшая вспышка класса Х1.1, которая продолжалась 24 минуты.

В Институте отметили, что эта сильная вспышка стала второй подобной мощности с начала 2025 года. Первый солнечный «взрыв» произошел 3 января на поверхности звезды, тогда мощнейшая вспышка затянулась примерно на 25 минут.

— Еще 4 января произошло пять вспышек класса М, — уточнили специалисты.

Тем временем Совмин ввел запрет на продажу пиротехники в Беларуси.