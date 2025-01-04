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В Омской области работникам культуры, приехавшим работать в село, дадут миллион

С 1 января в регионе заработала программа «Земский работник культуры».

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2025 года в Омской области начала действовать новая региональная программа «Земский работник культуры». Как пояснил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, она позволит привлечь на село дополнительные кадры.

Специалисты, поступившие на работу в учреждения культуры, расположенные в селах, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, получат от правительства региона единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей.

Отметим, что в регионе уже несколько лет действуют подобные программы «Земский доктор» и «Земский учитель».