«Настоящая красавица»: 11-летняя дочь Пугачёвой затмила мать на праздновании Нового года

Лиза Галкина пришла на празднование в красивом блестящем платье и с небольшой укладкой. Фанаты, кстати, давно говорят, что школьница могла бы легко построить карьеру в России. Однако уже несколько лет она живёт с родителями за границей, и никто не может предсказать, что ждёт её в будущем.