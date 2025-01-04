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Жителей Иркутской области предупредили о мошенничестве с помощью особого вируса

Чтобы втереться в доверие, аферисты рассказывают о возможности получить соцвыплату.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Иркутской области предупредили о появлении случаев мошенничества с помощью особого вируса. Как сообщает тг-канал «Вас обманывают», аферисты втираются в доверие, начиная с легенды о получении соцвыплат. Затем они просят перейти по специальной ссылке и скачать файл.

Он оказывается вирусом NGate, замаскированным под приложение порталов госуслуг, Банка России или одного из популярных банков, — сказано в сообщении.

Чтобы подтвердить личность после запуска программы, «клиенту» предлагают положить карту к задней стороне телефона. Затем надо ввести пин-код и подождать. Пока доверчивая жертва ждет, личная информация утекает в руки аферистов, и мошенники через банкомат снимают деньги с карты «клиента».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что страшный пожар унес жизни двух человек в поселке под Иркутском.