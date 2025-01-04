Жителей Иркутской области предупредили о мошенничестве с помощью особого вируса

Чтобы подтвердить личность после запуска программы, «клиенту» предлагают положить карту к задней стороне телефона. Затем надо ввести пин-код и подождать. Пока доверчивая жертва ждет, личная информация утекает в руки аферистов, и мошенники через банкомат снимают деньги с карты «клиента».