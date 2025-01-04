Башкирия без торгов предоставила компании 53,6 га земли для выращивания семян

Министерство земельных и имущественных отношения Башкирии без торгов предоставило компании «Рассвет» 53,6 гектара земли в Кушнаренковском районе в рамках программы импортозамещения. На выделенном участие предприятие будет выращивать семена сои, яровой пшеницы, рапса и ячменя. Общая сумма инвестиций в проект составит 12 млн рублей. Об этом сообщило региональное правительство.
— Такие проекты имеют большую социальную и экономическую значимость для республики, и поэтому мы стараемся оказать поддержку бизнесу в этих направлениях, — сказала глава Минземимущества республики Наталья Полянская.
В кабмине Башкирии добавили, что в 2022—2024 годах земельные участки в стране можно было получить по упрощенной процедуре без проведения торгов. Правительство страны ввела такую меру, чтобы смягчить последствия введения санкций.
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