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Житель Иркутской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее

В первый день нового года 42 участника из 25 регионов России стали миллионерами.

Источник: Freepik

1 января 2025 года житель Иркутской области выиграл 1 млн рублей в новогоднем тираже лотереи. В этом розыгрыше было разыграно более 1 млрд рублей, а один участник из ХМАО — Югры выиграл суперприз свыше 147 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации от пресс-службы «Национальной Лотереи», самые удачливые регионы с наибольшим количеством победителей-миллионеров включают Москву, ХМАО — Югру, Краснодарский край и другие.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области наибольший выигрыш в играх «Национальной Лотереи» составил 5 млн рублей. В январе также стартуют благотворительные тиражи, часть средств от которых будет направлена в фонд «Галчонок».