Житель Иркутской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее

1 января 2025 года житель Иркутской области выиграл 1 млн рублей в новогоднем тираже лотереи. В этом розыгрыше было разыграно более 1 млрд рублей, а один участник из ХМАО — Югры выиграл суперприз свыше 147 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.