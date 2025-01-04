Житель Иркутской области выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее

1 января 2025 года житель Иркутской области выиграл 1 млн рублей в новогоднем тираже лотереи. В этом розыгрыше было разыграно более 1 млрд рублей, а один участник из ХМАО — Югры выиграл суперприз свыше 147 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации от пресс-службы «Национальной Лотереи», самые удачливые регионы с наибольшим количеством победителей-миллионеров включают Москву, ХМАО — Югру, Краснодарский край и другие.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области наибольший выигрыш в играх «Национальной Лотереи» составил 5 млн рублей. В январе также стартуют благотворительные тиражи, часть средств от которых будет направлена в фонд «Галчонок».