Шторм на море и снег в горах прогнозируют в Сочи

4 и 5 января в Сочи резко ухудшится погода. Шторм в море и сильный дождь на побережье прогнозируют синоптики. В предгорьях и низких горах ожидается налипание снега.
«Усилится юго-восточный ветер с переходом на северо-западный. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. На море шторм 2−3 балла, ночью до 4 баллов», — сообщили в мэрии курорта.
Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Пляжи могут закрыть из-за непогоды. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Также не желательно оставлять машины под деревьями.