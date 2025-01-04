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Шторм на море и снег в горах прогнозируют в Сочи

Сильный дождь со снегом прогнозируют в Сочи.

Сейчас в Ричмонде: -6° 4 м/с 62% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

4 и 5 января в Сочи резко ухудшится погода. Шторм в море и сильный дождь на побережье прогнозируют синоптики. В предгорьях и низких горах ожидается налипание снега.

«Усилится юго-восточный ветер с переходом на северо-западный. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с. На море шторм 2−3 балла, ночью до 4 баллов», — сообщили в мэрии курорта.

Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Пляжи могут закрыть из-за непогоды. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Также не желательно оставлять машины под деревьями.