Ростовчанам рассказали, как правильно заниматься спортом в новогодние каникулы

— После выпивки во время тренировки возрастает риск развития артериальной гипертензии, инфарктов и инсультов, — предупредила Силина и подчеркнула, что интенсивные пробежки не помогают организму быстрее восстановиться после застолья. — Ни в коем случае при похмельном синдроме нельзя использовать кардиотренировки на беговой дорожке, интенсивную ходьбу на степпере. Некоторые думают, что именно такие тренировки помогают ускорить процесс восстановления, мол, пробежался «до пота» и отлично себя чувствую, но это большое заблуждение.