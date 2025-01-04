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Ростовчанам рассказали, как правильно заниматься спортом в новогодние каникулы

Глава фитнес-сообщества Силина назвала опасные виды тренировок в новогодние праздники.

Источник: Комсомольская правда

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина предостерегла ростовчан от кардиотренировок после употребления алкоголя. По ее словам, лучше подождать не менее 48 часов после застолья, прежде чем приступать к занятиям.

— Желательно, чтобы между тренировкой и употреблением алкоголя прошло 48 часов во избежание нагрузки на сердце и кровеносную систему в целом, — сказала она в интервью NEWS.ru.

Как отметила эксперт, физические нагрузки помогают организму восстановиться, так как ускоряют обмен веществ и выводят токсины. Однако во время тренировок сердце и сосуды испытывают повышенную нагрузку.

— После выпивки во время тренировки возрастает риск развития артериальной гипертензии, инфарктов и инсультов, — предупредила Силина и подчеркнула, что интенсивные пробежки не помогают организму быстрее восстановиться после застолья. — Ни в коем случае при похмельном синдроме нельзя использовать кардиотренировки на беговой дорожке, интенсивную ходьбу на степпере. Некоторые думают, что именно такие тренировки помогают ускорить процесс восстановления, мол, пробежался «до пота» и отлично себя чувствую, но это большое заблуждение.

Собеседница объяснила, что любая тренировка повышает нагрузку на организм, особенно на сердце, печень и центральную нервную систему. Она посоветовала при похмелье отдать предпочтение легким физическим нагрузкам: прогулкам быстрым шагом, упражнениям на развитие гибкости под спокойную музыку.