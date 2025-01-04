Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Судьба будет решена»: На Украине срочно призвали отводить войска от важного города

На Украине призвали срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. С таким заявлением выступил бывший полковник СБУ Олег Стариков.

«Нам необходимо отводить войска с этого кармана. Если мы не отведём, то украинские части попадут в окружение», — заявил он в интервью «Фабрика Новостей».

На данный момент у ВСУ уже нет сил обороняться в этом районе. Именно поэтому остаток личного состава и технику необходимо спасать и выводить с территорий.

«В ближайшее время и при таких темпах судьба Кураховского района будет решена», — предупредил Стариков.

Ранее сообщалось, что за сутки армия ВС РФ смогла ликвидировать более 440 военных ВСУ. В зоне действия группировки войск «Центр» украинские бойцы также потеряли танк, боевую машину пехоты и три бронетранспортёра. Кроме того, наши парни отразили 12 контратак противника.