«Судьба будет решена»: На Украине срочно призвали отводить войска от важного города

«Нам необходимо отводить войска с этого кармана. Если мы не отведём, то украинские части попадут в окружение», — заявил он в интервью «Фабрика Новостей».
На данный момент у ВСУ уже нет сил обороняться в этом районе. Именно поэтому остаток личного состава и технику необходимо спасать и выводить с территорий.
«В ближайшее время и при таких темпах судьба Кураховского района будет решена», — предупредил Стариков.
Ранее сообщалось, что за сутки армия ВС РФ смогла ликвидировать более 440 военных ВСУ. В зоне действия группировки войск «Центр» украинские бойцы также потеряли танк, боевую машину пехоты и три бронетранспортёра. Кроме того, наши парни отразили 12 контратак противника.