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ЦИК назвала время выступлений кандидатов в президенты Беларуси на телевидении

ЦИК сообщила о времени выступлений кандидатов в президенты Беларуси по ТВ.

Источник: Комсомольская правда

В Центральной избирательной комиссии сказали, когда кандидаты в президенты Беларуси выступят на телевидении, сообщили на СТВ.

Так, каждый претендент на президентский пост получит возможность бесплатно выступить на радио и телевидении, опубликовать предвыборную программу в газете.

Для использования кандидатами эфиров радио и телевидения ЦИК установил графики. В частности, 9 и 16 января будут проходить выступления по телевидению. А дни 8, 10, 15 и 17 января будут предназначаться для трансляций в эфире радио.

— Выступления по радио состоятся в утренние часы, с 8 до 9 часов. А выступления по телевидению в определенные дни пройдут вечером, с 18.00 до 20.00, — прокомментировала Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии.

Этот этап электоральной кампании завершится 25 января. На данный момент участковыми избирательными комиссиями обустраиваются помещения для голосования. На участках с 10 января начнутся дежурства.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.