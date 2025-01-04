ЦИК назвала время выступлений кандидатов в президенты Беларуси на телевидении

В Центральной избирательной комиссии сказали, когда кандидаты в президенты Беларуси выступят на телевидении, сообщили на СТВ.
Так, каждый претендент на президентский пост получит возможность бесплатно выступить на радио и телевидении, опубликовать предвыборную программу в газете.
Для использования кандидатами эфиров радио и телевидения ЦИК установил графики. В частности, 9 и 16 января будут проходить выступления по телевидению. А дни 8, 10, 15 и 17 января будут предназначаться для трансляций в эфире радио.
— Выступления по радио состоятся в утренние часы, с 8 до 9 часов. А выступления по телевидению в определенные дни пройдут вечером, с 18.00 до 20.00, — прокомментировала Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии.
Этот этап электоральной кампании завершится 25 января. На данный момент участковыми избирательными комиссиями обустраиваются помещения для голосования. На участках с 10 января начнутся дежурства.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025.